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لجنة الصحة النيابية: نأمل باحتواء المريض بـ #فيروس_كورونا في أضيق دائرة من خلا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لجنة الصحة النيابية: نأمل باحتواء المريض بـ #فيروس_كورونا في أضيق دائرة من خلال إجراءات العزل والاحتواء. #ليبيا #المرصد

Parliamentary Health Committee: we hope that the patient will contain #corona in a narrow circle through isolation and containment procedures. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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