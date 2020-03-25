لجنة الصحة النيابية: نأمل باحتواء المريض بـ #فيروس_كورونا في أضيق دائرة من خلا

Parliamentary Health Committee: we hope that the patient will contain #corona in a narrow circle through isolation and containment procedures. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Parliamentary Health Committee: we hope that the patient will contain #corona in a narrow circle through isolation and containment procedures. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
تم القبض على شخص بالخطأ أصيب بنوبة من الدوار وتقيأ مت أنفه بسبب الغثيان والقلق النفسي من الأخبار عن مرض كورونا في الأذاعات والقنوات ـ وتتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة . ومعاملات الامن الغير مسئولة .
تم القبض على شخص بالخطأ أصيب بنوبة من الدوار وتقيأ م أنفه بسبب الغثيان والقلق النفسي من الأخبار عن مرض كورونا في الأذاعات والقنوات ـ وتتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة . ومعاملات الامن الغير مسئولة .
التزوير في الشهادات العلمية السعودية والقانون الجزائي
.youtube.com/watch?v=IxyXaADvUrw
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