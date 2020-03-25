ليبيا_الآن I ما الذي حصل بعد تسجيل أو إصابة بـ “كورونا” في ليبيا سارعت جهات رس…

#ليبيا_الآن I ما الذي حصل بعد تسجيل أو إصابة بـ “كورونا” في ليبيا

سارعت جهات رسمية وخدمية مع إعلان تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس في باقي المدن والمناطق.

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، قرارا بحظر التنقل بين المدن والمناطق، إلى حين إشعار آخر، إثر الإعلان، وأكدت على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حيال مكافحة الوباء والحيلولة دون انتشاره، وفقا لما نشرته مديرية أمن بنغازي.

من جهة أخرى أعلن المجلس البلدي الزاوية كذلك بعد الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، في ليبيا، عن إقفال مداخل ومخارج مدينة الزاوية، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.