ليبيا_الآن “السلامة الوطنية” تدق جرس التحذير وتدعو لمجابهة الفيروس . . حذرت …

#ليبيا_الآن “السلامة الوطنية” تدق جرس التحذير وتدعو لمجابهة الفيروس

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حذرت هيئة السلامة الوطنية في مدينة طرابلس – بعد ظهور أول حالة إصابة بكارونا في البلاد – من مغبة الاستهتار بخطورة الفيروس وانتشاره ، وقالت الهيئة خلال منشور لها ” إن التدريب انتهى وانتهى وقت الاستهتار والاستهزاء .. الآن دخلنا ميدان المعركة إما أن نكون أو لا نكون.. وسننتصر بتكاثف الجهود واتباعكم للتعليمات بحذافيرها”.

ودعت الهيئة المواطنين العائدين من الخارج عزل أنفسهم فور وصولهم عزلاً تاماً وعزل عائلاتهم لمدة شهر كامل من تاريخ الوصول.

كما نبهت جميع المواطنين على الالتزام التام باستعمال الكمامة والقفاز الطبي عند الخروج الطاريء من المنزل و التخلص من الكمامة والقفاز في سلة القمامة خارج المنزل عند العودة وعدم إدخالها للبيت وتعقيم اليدين قبل الدخول و نزع الحذاء خارجاً.

ودعت الهيئة الناس بالامتناع عن الزيارات العائلية وأن يلزم كل شخص بيته و عدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الطارئة والطارئة جداً وفي حالة الخروج الاضطراري وجوب ترك مسافة 2 متر عن أي شخص آخر .. ونصائح عدة نشرتها الهيئة مع أرقام هاتفية للاتصال بغرفة الطواريء بهيئة السلامة الوطنية لأي طاريء أو للابلاغ عن أي حالة يشتبه بها:

الخط المجاني : 190 والخطين الأرضيين: 0214773602 و 0214775557