#ليبيا_الآن متطوعون في تيجي لتعقيم المرافق الحكومية

عد اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وبدء العديد من الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قام شباب جمعية فوج الخير في تيجي برش المرافق الحكومية وذلك لمجابهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

و يعمل الشباب بإمكانيات بسيطة من أجل مساعدة العاملين بتلك المرافق الحكومية والتي يتردد عليه الموظفون والمواطنون في وقاية أنفسهم من وباء كورونا.