#ليبيا_الآن I مخاوف في ترهونة من زيادة أسعار الكمامات والمعقمات

تشهد الصيدليات في مدينة ترهونة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للحصول على مواد التعقيم والكمامات التي باتت أسعارها في تزايد بسبب استغلال الشركات بحسب ما يقول أصحاب الصيدليات.

وألقى تفشي فيروس كورونا في العالم بظلاله على الصيدليات في عدد مناطق ليبيا ومنها ترهونة التي بات فيها الطلب على المواد الأساسية المتمثلة في مواد التعقيم والكمامات ملحا الأمر الذي أدى إلى نقصانها مع تخوفات من ازدياد الأسعار أكثر من اللازم.

فيما أرجع أصحاب الصيدليات سبب الارتفاع في ثمن المعدات إلى التجار وشركات الأدوية ذاتها مما جعلهم غير قادرين على توفيرها للمواطن بأقل من السعر المتوفر الآن.