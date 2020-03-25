ليبيا_الآن تفاصيل أول إصابة كورونا في ليبيا. . . . قال مدير المركز الوطني ل…

#ليبيا_الآن تفاصيل أول إصابة كورونا في ليبيا.

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، أن المريض يبلغ من العمر 73 عاماً ودخل إلى البلاد يوم 5 مارس الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية كان يؤدي مناسك العمرة.

تم الكشف عن الإصابة بتقنية PCR المعتمدة مدعّمة بالتصوير المقطعي.

منذ عودة المصاب من السفر، عانى من ارتفاع حرارة والتهاب في الجهاز التنفسي ومن ثم شعر بضيق في التنفس، ليتوجه إلى أحد مستشفيات طرابلس لإجراء الفحوصات اللاز مة بعد الكشف عن الأعراض والاشتباه في إصابة المواطن بفيروس كورونا، سارعت الأطقم الطبية بالمستشفى، الذي لم يُشر النجار إلى اسمه، لعزل المريض وتقديم الرعاية الطبية والصحية له إلى حين إجراء فحص كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وطمأن الدكتور بدر الدين النجار المواطنين حول صحة أول مصاب بكورونا في ليبيا، مبيناً أنها مستقرة وفي تحسن.