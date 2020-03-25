تنويه : تنوه صحيفة #المرصد لحذفها المقطع المصور الذي نشرته لزيارة وزير صحة الوفا

تنويه : تنوه صحيفة #المرصد لحذفها المقطع المصور الذي نشرته لزيارة وزير صحة الوفاق ومدير مشفى #طرابلس المركزي للمواطن المصاب بـ #فيروس_كورونا وإدلائهما بتصريح من غرفته ، بعد أن قامت الصفحة الرسمية للمشفى بنشره ثم حذفته وقد نقلته المرصد عنها ظنًا بأن التصوير والنشر قد تم بإذن من المواطن وأسرته .

عليه وإذ تؤكد المرصد عدم مسؤوليتها عن هذا الموقف الذي وضعنا به المشفى والوزير المفوض وزميله ، وإذ تتقدم بالإعتذار لعائلة هذا المواطن وتنتهز الفرصة بخالص الأمنيات له بالشفاء التام ، فإنها تلتمس من كل من قام بتحميله من المرصد وأعاد نشره أن يبادر بحذفه فورًا شاكرين لكم حسن تفهمكم .