ليبيا_الآن| بني وليد تحت “الحجر الصحي”.. وإعلان النفير العام . . . أعانت غر…

#ليبيا_الآن| بني وليد تحت “الحجر الصحي”.. وإعلان النفير العام

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أعانت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا في بلدية بني وليد، أن المدينة في حالة حجر صحي في إطار الإجراءات المتخذة تجاه الفيروس المستجد.

ودعت اللجنة في جملة من القرارات اتخذتها، الأربعاء، المرافق الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أن تكون في حالة نفير عام طيلة الـ24 ساعة.

وقررت اللجنة تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بإقفال منافذ المدينة وإغلاقها بشكل نهائي، مع استثناء الحالات الإنسانية وسيارات نقل المواد الغذائية والأدوية.