المركز الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا (1) من مست

المركز الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا (1) من مستشفى السرايا الدولي بالخمس (1) بطاقم ناقلة نفطية (2)من مستشفى الهضبة العام “الخضراء” وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الحالات سالبة وخالية من المرض. #ليبيا #المرصد