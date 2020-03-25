المركز الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا (1) من مست

المركز الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا (1) من مستشفى السرايا الدولي بالخمس (1) بطاقم ناقلة نفطية (2)من مستشفى الهضبة العام “الخضراء” وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الحالات سالبة وخالية من المرض. #ليبيا#المرصد
National Center for disease control: REGISTRATION OF 4 CASES OF CORONA VIRUS (1) from Saraya International Hospital in five (1) with an oil tanker crew (2) from the “Green” General Hospital and following laboratory examination The results of the cases are negative and disease-FREE. #Libya#Observatory
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