الغرياني: العالم يريد بث الهلع في الجبهات بفيروس كورونا وعلى المقاتلين عدم الإ

Ạlgẖryạny: the world wants to spread panic on the front with the corona virus and fighters must not respond to calls to stop fighting. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlgẖryạny: the world wants to spread panic on the front with the corona virus and fighters must not respond to calls to stop fighting. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
غباوة الغريانى من اسباب انتصار الجيش الوطنى فهو يشجع المليشيات ان تلقى بانفسها الى التهلكة كما راينا من قبل فى درنة وبنغازى والجنوب واليوم فى المنطقة الغربية والحمد لله نرى باعيننا تطبيقا عمليا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا .فالمتنطعون يهلكون على يد الجيش الوطنى الذى نصره الله عليهم اما المتنطعون فى اسطنبول ففى اخر الزمان سيفتح المسلمون مدينة اسطنبول دون قتال ويغنموا اموال الخوان هناك ولكنهم عندما يقتسموها يظهر الدجال فيتركوها انها اموال نجسة من الدعارة والارهاب فاسطنبول هى المدينة التى جزء منها فى البر والاخر فى البحر حيث الفساد فى البر والبحر بلد الدعارة والارهاب
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .
أضف تعليقـك