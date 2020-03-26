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الشح: إطلاق عملية عاصفة السلام العسكرية خطوة بالإتجاه الصحيح وعلى الحكومة الإس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشح: إطلاق عملية عاصفة السلام العسكرية خطوة بالإتجاه الصحيح وعلى الحكومة الإستمرار بالتصعيد. #ليبيا #المرصد

Scarcity: the launch of the military peace storm is a step in the right direction and the government must continue to escalate. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • العاصفة لا تاتى بسلام بل بدمار والحمد لله ان العاصفة عصفت بالمرتزقة والمليشيات الارهابية وجعلت كعصف مأكول حيث تقدم الجيش الوطنى وهزمهم شر هزيمة واعلن مقتل 103 مرتزق سورى فى 3 ايام من العاصفة التى مرت بسلام على الجيش الوطنى وعصفت بالارهابيين ولايزال العصف مستمرا حتى يحرر الجيش باقى طرابلس ومصراطة

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  • تستحق ياشح ان اشخ عليك بدون شح بل بغزارة لغباوتك الشديدة جدا مثل اى اخوانى حقير اسوأ من الصراصير

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