الشح: إطلاق عملية عاصفة السلام العسكرية خطوة بالإتجاه الصحيح وعلى الحكومة الإس

Scarcity: the launch of the military peace storm is a step in the right direction and the government must continue to escalate. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Scarcity: the launch of the military peace storm is a step in the right direction and the government must continue to escalate. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
العاصفة لا تاتى بسلام بل بدمار والحمد لله ان العاصفة عصفت بالمرتزقة والمليشيات الارهابية وجعلت كعصف مأكول حيث تقدم الجيش الوطنى وهزمهم شر هزيمة واعلن مقتل 103 مرتزق سورى فى 3 ايام من العاصفة التى مرت بسلام على الجيش الوطنى وعصفت بالارهابيين ولايزال العصف مستمرا حتى يحرر الجيش باقى طرابلس ومصراطة
الكارثة فيك يا سيالة , اللهم خلص البلاد من سيالة وكورونا وحكومة الوفاق الفاسدة
تستحق ياشح ان اشخ عليك بدون شح بل بغزارة لغباوتك الشديدة جدا مثل اى اخوانى حقير اسوأ من الصراصير
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