تركيا تعلن عن 16 وفاة و 1196 إصابة جديدة بـ #فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لي

#Turkey announces 16 deaths and 1196 new #corona in the last 24 hours, bringing total deaths to 75 and injured to 3629 #Libya #Observatory
Translated from Arabic
#Turkey announces 16 deaths and 1196 new #corona in the last 24 hours, bringing total deaths to 75 and injured to 3629 #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ربنا يلعن سلطان الدعارة اردوغان واتباعه بتركيا ويهلكهم ويحفظ معارضيه من الشعب التركى فاسطنبول ارض الدعارة جزء منها فى البر وجزء فى البحر كما ورد فى الحديث الشريف بصحيح مسلم وسيتم فتحها اخر الزمان دون قتال من قبل المسلمين الاوربيين من بنى اسحق مما يدل انها تعيش الان فى ضلال حتى يتم فتحها واقتسام غنائمها من مال حرام من دعارة وارهاب
الكارثة فيك يا سيالة , اللهم خلص البلاد من سيالة وكورونا وحكومة الوفاق الفاسدة
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