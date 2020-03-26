تركيا تعلن عن 16 وفاة و 1196 إصابة جديدة بـ #فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لي

#تركيا تعلن عن 16 وفاة و 1196 إصابة جديدة بـ #فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 والمصابين إلى 3629 . #ليبيا #المرصد