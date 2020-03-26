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#تركيا تعلن عن 16 وفاة و 1196 إصابة جديدة بـ #فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#تركيا تعلن عن 16 وفاة و 1196 إصابة جديدة بـ #فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 والمصابين إلى 3629 . #ليبيا #المرصد

#Turkey announces 16 deaths and 1196 new #corona in the last 24 hours, bringing total deaths to 75 and injured to 3629 #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ربنا يلعن سلطان الدعارة اردوغان واتباعه بتركيا ويهلكهم ويحفظ معارضيه من الشعب التركى فاسطنبول ارض الدعارة جزء منها فى البر وجزء فى البحر كما ورد فى الحديث الشريف بصحيح مسلم وسيتم فتحها اخر الزمان دون قتال من قبل المسلمين الاوربيين من بنى اسحق مما يدل انها تعيش الان فى ضلال حتى يتم فتحها واقتسام غنائمها من مال حرام من دعارة وارهاب

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