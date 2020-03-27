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المجعي: ميليشيات حفتر سيطرت على بلديات صغيرة غرب #طرابلس لا أهمية عسكرية لها.

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المجعي: ميليشيات حفتر سيطرت على بلديات صغيرة غرب #طرابلس لا أهمية عسكرية لها. #ليبيا #المرصد

Pain: Haftar’s militias have controlled small municipalities west of #Tripoli have no military significance. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • فلو ليس لها قيمه ليش كنتم متمركزين فيها كلامك مداوة الهم باللقم فبرد علي قلبك يا أخ مجعي فأبتسام المهزوم في وجه المنتصر هي محاوله منه لأخفاء هزيمته وكذلك لتفويت حلاوة احتفال المنتصر بحدوث النصر ولا تنسي أن الطريق الي المدن الكبيره يبدأ بالاستيلاء علي القري والمدن الصغيره ويستمر الزحف نحو كبريات المدن ففي بنغازي مثلا أستولي الجيش اول نا أستولي علي منطقه صغيره أسمها بنينا ثم أستولي علي كانبوا العجاج هو الآخر ضمن بنينا زحف نحو بنغازي واصبحت القري تسقط تباعا الي أن دخل ابوعطني ثم اللثي وفي النهايه أستولي علي بنغازي

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  • الا تستحى ياميبون بعد هزيمتكم الساحقة وتحرير غرب طرابلس حتى رأس جدير وفى طرابلس بعد سيطرة الجيش الوطنى على كل المعسكرات الهامة معسكر حمزة والنقلية والتكبالى واليرموك يرموك فى برميل قمامة يازبالة المهم ان اكاذيبكم اصبحت مفضوحة بعد ان زعمتم السيطرة على الوطية وطلع اوهام وعملية غبية انتهت بنيجة عكسية مثل المرأة التى ذهبت للثأر لابوها فعادت حامل بعد ان ناكها القاتل وانتم انتنكتم ثلاث مرات ياميبون فى الوطية وعين زارة واليوم شرق مصراطة ولايزال السحق والدعك مستمرا حتى تحرير طرابلس قبل يوم 4 ابريل القادم ذكرى مرور عام على طوفان الكرامة واليوم طوفانين كرامة وكورونا يابن المجنونو

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