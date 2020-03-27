المجعي: ميليشيات حفتر سيطرت على بلديات صغيرة غرب #طرابلس لا أهمية عسكرية لها.

Pain: Haftar’s militias have controlled small municipalities west of #Tripoli have no military significance. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Pain: Haftar’s militias have controlled small municipalities west of #Tripoli have no military significance. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
فلو ليس لها قيمه ليش كنتم متمركزين فيها كلامك مداوة الهم باللقم فبرد علي قلبك يا أخ مجعي فأبتسام المهزوم في وجه المنتصر هي محاوله منه لأخفاء هزيمته وكذلك لتفويت حلاوة احتفال المنتصر بحدوث النصر ولا تنسي أن الطريق الي المدن الكبيره يبدأ بالاستيلاء علي القري والمدن الصغيره ويستمر الزحف نحو كبريات المدن ففي بنغازي مثلا أستولي الجيش اول نا أستولي علي منطقه صغيره أسمها بنينا ثم أستولي علي كانبوا العجاج هو الآخر ضمن بنينا زحف نحو بنغازي واصبحت القري تسقط تباعا الي أن دخل ابوعطني ثم اللثي وفي النهايه أستولي علي بنغازي
الا تستحى ياميبون بعد هزيمتكم الساحقة وتحرير غرب طرابلس حتى رأس جدير وفى طرابلس بعد سيطرة الجيش الوطنى على كل المعسكرات الهامة معسكر حمزة والنقلية والتكبالى واليرموك يرموك فى برميل قمامة يازبالة المهم ان اكاذيبكم اصبحت مفضوحة بعد ان زعمتم السيطرة على الوطية وطلع اوهام وعملية غبية انتهت بنيجة عكسية مثل المرأة التى ذهبت للثأر لابوها فعادت حامل بعد ان ناكها القاتل وانتم انتنكتم ثلاث مرات ياميبون فى الوطية وعين زارة واليوم شرق مصراطة ولايزال السحق والدعك مستمرا حتى تحرير طرابلس قبل يوم 4 ابريل القادم ذكرى مرور عام على طوفان الكرامة واليوم طوفانين كرامة وكورونا يابن المجنونو
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