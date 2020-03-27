الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ100,000 إصابة بـ #فيروس_كورونا بعد تسجيل 18,000

The United States is crossing the barrier of 100,000 cases of #corona after registering 18,000 injuries and 245 deaths in the last 24 hours. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The United States is crossing the barrier of 100,000 cases of #corona after registering 18,000 injuries and 245 deaths in the last 24 hours. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
غضب ربنا على ظلم الامريكان وانحيازهم الاعمى للصهاينة وظلم الشعب الفلسطينى وتباهى ترامب بانه اقوى قوة على وجه الارض فارسل الله له اصغر جنوده ليجننه ويثبت له ان امريكا بكل قوتها اضعف من اضعف خلق الله وان القوة والعزة جميعا لله وحده ملك الملوك والقادر على كل شئ قال تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)
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