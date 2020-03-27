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الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ100,000 إصابة بـ #فيروس_كورونا بعد تسجيل 18,000

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ100,000 إصابة بـ #فيروس_كورونا بعد تسجيل 18,000 إصابة و245 حالة وفاة في آخر 24 ساعة. #ليبيا #المرصد

The United States is crossing the barrier of 100,000 cases of #corona after registering 18,000 injuries and 245 deaths in the last 24 hours. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • غضب ربنا على ظلم الامريكان وانحيازهم الاعمى للصهاينة وظلم الشعب الفلسطينى وتباهى ترامب بانه اقوى قوة على وجه الارض فارسل الله له اصغر جنوده ليجننه ويثبت له ان امريكا بكل قوتها اضعف من اضعف خلق الله وان القوة والعزة جميعا لله وحده ملك الملوك والقادر على كل شئ قال تعالى :
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)

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