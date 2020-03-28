خبيران ليبيان: خطة الجيش الوطني تبشر بقرب تحرير طرابلس

أشاد خبيران ليبيان بالخطة العسكرية التي وضعها الجيش الليبي، لهزيمة قوات الوفاق والمرتزقة المدعومة من تركيا، ومكنته من السيطرة على العديد من المناطق الهامة خلال الأيام الماضية، وتبشر بقرب تحرير طرابلس.

وقال العميد شرف الدين العلواني الخبير العسكري الليبي، إن قيادة الجيش الليبي وضعت خطة عسكرية لهزيمة قوات الوفاق، خاصة مع خرق تلك الجماعات المسلحة للهدنة الإنسانية.

وأضاف في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن المليشيات الإرهابية والمرتزقة نظموا صفوفهم لمهاجمة مواقع الجيش الليبي، مستغلين الهدنة وجهود مكافحة جائحة كورونا، ولكنهم فشلوا، وانقلب السحر على الساحر”.

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وتابع: “قوات السراج كانت تسعى لاحتلال قاعدة الوطية الاستراتيجية واستغلالها لتنفيذ هجمات إرهابية على مدن الساحل الموالية للجيش، خاصة أن صبراتة وصرمان كانوا من ضمن أهدافهم، لفك الحصار على الزاوية وزوارة”.

وتعد الوطية قاعدة استراتيجية مهمة في المنطقة الغربية، خاصة أن قوات الوفاق ليس لديها سوى قاعدة معيتيقة في الوقت الراهن، بحسب العنواني.

وشدد الخبير العسكري على أن الجيش الوطني كبد الجماعات المسلحة خسائر هائلة في الأرواح والعتاد، ويطاردهم وتمكن من السيطرة على العسة، ورقدالين، وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية.

وأشار إلى أن هذه الضربات القاسية أفقدت الجماعات المسلحة توازنها، وجعلتها تفر أمام الجيش تاركة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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ووصف خطة الجيش بـ”الذكية” حيث حركت القيادة العامة كل غرف عملياتها من المنطقة الوسطى للغربية والجنوبية لبتر رأس الحية (الجماعات المسلحة ) في الزاوية وزوارة والخمس وزليطن ومسلاته.

قرب تحرير طرابلس

وأوضح أن الجيش تحرك بسرعة لتدمير قوات طرابلس في منطقة بونجيم، بجانب طائرات تركية، وتقدم نحو أبوقرين والسدادة للتمركز بها كخطوة أولى، لتضييق الخناق على قوات مصراتة، ويتيح لبني وليد استرداد الأنفاس.

وأكد أن خطة الجيش ينفذها بدقة، حيث قطع خط إمداد الجماعات المسلحة من الغرب، وحاصر مصراتة بالتقدم لتطهيرها، ثم التقدم للبوابة العسكرية على الساحل (النقيزة) لقطع خط الإمداد، وتحريك سكان الخمس للمطالبة بالانضمام والانقضاض على الخونة بها وكذلك زليطن.

وأعرب “العلواني” عن تفاؤله من اقتراب النصر وتحرير طرابلس.

واتفق المحلل العسكري الليبي محمد صالح الترهوني، مع العلواني، في أن الخطة العسكرية التي ينفذها الجيش الليبي تقربه جدا من النصر وتحرير طرابلس.

وأكد أن تصدي الجيش لهجمات الجماعات المسلحة أفسدت مخططاتها للسيطرة على قاعدة الوطية، وهزائم الجماعات المسلحة تزيد موقف الجيش صلابة وقوة.

وتابع أن الجماعات المسلحة تسعى لتوزع الضغط العسكري الواقع عليها بالتساوي على كافة المحاور، خاصة أن بعضها كاد أن ينهار تماما.

وأشار إلى أن الموقف العسكري للجيش الليبي ممتاز جدا، ومع توالي الانتصارات يزداد صلابة، في حين تنهار الجماعات المسلحة ، والدعم الشعبي للجيش الوطني تزداد، مثل ما حدث في الجميل ورقدالين والعسة، وهو ما يبشر بقرب الانتصارات.