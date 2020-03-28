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مصدر عسكري لـ سبوتنيك: مقتل آمر غرفة عمليات سرت اللواء سالم درياق وأحد مساعديه

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

اكد مصدر عسكري مقتل آمر غرفة عمليات سرت اللواء سالم درياق وأحد مساعديه التابع للجيش الوطني الليبي وفقاً لخبر عاجل نشرته وكالة سبوتنيك الروسية .

ولم يشر المصدر للمزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتل اللواء سالم درياق و هو آمر غرفة عمليات سرت الكبرى.

ودرياق، هو أحد قادة «عملية البرق الخاطف» التي نفذتها في السابق قوات الجيش الوطني لاستعادة السيطرة على موانئ وحقول النفط، وشارك في معارك منطقة الهلال النفطي، وتم تعيينه آمراً لغرفة عمليات سرت الكبرى بعد آخر معركة في الهلال عام 2018. ومنطقة سرت الكبرى هي نفسها منطقة خليج سرت، وتشمل الهلال النفطي وميناء الزويتينة، إلى ما بعد مدينة سرت بنحو 200 كيلومتر.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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