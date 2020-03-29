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‎تعقيم محطة قطار #ووهان للمرة الاخيرة قبل افتتاحها‎

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآنI بعد اغلاق دام أكثر من شهرين ..تعقيم محطة قطار #ووهان للمرة الاخيرة قبل افتتاحها
#أخبار_الآن #الصين #كورونا https://bit.ly/2WK5W5s

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now I after a closure that lasted more than two months.. Sterilization train station for the last time before its opening
#أخبار_الآن #الصين #كورونا https://bit.ly/2WK5W5s

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

قناة الان

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