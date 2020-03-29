عاجل تعقيم محطة قطار #ووهان للمرة الاخيرة قبل افتتاحها تم النشر منذُ 25 دقيقةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآنI بعد اغلاق دام أكثر من شهرين ..تعقيم محطة قطار #ووهان للمرة الاخيرة قبل افتتاحها#أخبار_الآن #الصين #كورونا https://bit.ly/2WK5W5s إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now I after a closure that lasted more than two months.. Sterilization train station for the last time before its opening#أخبار_الآن #الصين #كورونا https://bit.ly/2WK5W5s Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
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