#ليبيا_الآنI بعد اغلاق دام أكثر من شهرين ..تعقيم محطة قطار #ووهان للمرة الاخيرة قبل افتتاحها

#أخبار_الآن #الصين #كورونا https://bit.ly/ 2WK5W5s

إعداد: #نورا_الشيخ

Alsheikh Nawara