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‎عمداء مدن إيطالية يفقدون صبرهم ويصرخون على مخترقي الحجر الصحي‎

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I “من سيرى شعركم وأنتم في التوابيت”.. عمداء مدن إيطالية يفقدون صبرهم ويصرخون على مخترقي #الحجر_الصحي
#أخبار_الآن #فيروس_كورونا https://bit.ly/2wtQMXg

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now I “who will see your hair while you are in the coffin”.. the deans of Italian cities lose their patience and scream at the #health
#أخبار_الآن #فيروس_كورونا https://bit.ly/2wtQMXg

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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