#ليبيا_الآن I “من سيرى شعركم وأنتم في التوابيت”.. عمداء مدن إيطالية يفقدون صبرهم ويصرخون على مخترقي #الحجر_الصحي

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إعداد: #نورا_الشيخ

Alsheikh Nawara