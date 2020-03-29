اخبار ليبيا » عاجل » عمداء مدن إيطالية يفقدون صبرهم ويصرخون على مخترقي الحجر الصحي
#ليبيا_الآن I “من سيرى شعركم وأنتم في التوابيت”.. عمداء مدن إيطالية يفقدون صبرهم ويصرخون على مخترقي #الحجر_الصحي
#أخبار_الآن #فيروس_كورونا https://bit.ly/2wtQMXg
إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara
#Libya _ now I “who will see your hair while you are in the coffin”.. the deans of Italian cities lose their patience and scream at the #health
#أخبار_الآن #فيروس_كورونا https://bit.ly/2wtQMXg
Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning
Translated from Arabic
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