عبدالعزيز: على الثوار في الجبهات القيام بواجبهم دون إنتظار أي إجراء من الحكومة

Abdulaziz: the rebels on the front must do their duty without waiting for any action from the government. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Abdulaziz: the rebels on the front must do their duty without waiting for any action from the government. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لو عندك ذرة رجولة ياحمار انزل الى اى محور من محاور القتال فما اسهل الكلام فى غرف مكيفة مقابل الحصول على دولارات من كلاب الصهاينة لدفع الشباب الليبى الى التهلكة فاى ثوار ياحمار من يقاتل مع مرتزقة من سوريا واحتلال تركى ومليشيات ارهابية لقتال الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب وحمار من يتصور ان اى صرصار ارهابى من الثوار فالثائر الحق يدعم جيش بلده الوطنى ضد المحتل التركى لتطهير البلاد منهم اتفوووووه عليك معتوه
هذا الرويبضة محموء عبدالعزى من عبيد المرشد حقير وتافه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة. تأملات في زمن الرويبضة إنّ المتأمل لزمن الرويبضة سيلاحظ العديد من الأمور أهمها: يقع الكثير من الأشخاص في الخطأ نتيجة لإتهامهم شخص يحمل فكراً مختلفاً عنهم بالرويبضة، وهذا خطأ فالشخص العامل لفكر ما، أو لوجهة نظر تبناها من تأملاته، وعلمه لا يجوز وصف بالرويبض. يجب أن يستند الاستدلال على صحة فكر ما، أو رأيي ما بالحجة، أو الدليل والمنطق. لا يرتبط العلم والرويبضة بالسن، فقد يكون الأكبر سناً أقل علماً ومعرفةً من غيره، لذلك لا يجوز الحكم على ناطق لمجرد صغر سنه. يجب أن يستند اتهام شخص ما بالرويبضة إلى الشرع فقط. صفات الرويبض يمكن اشتقاق العديد من صفات الرويبض من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أهم هذه الصفات: الرويبض شخص غير عالم بأمور دينه، ولا يفقهها. يدّعي الرويبض أنّ أمر الأمة والدين يهمه، وأنّه يطالب بالحق والعدل لكن في الواقع فهو عكس ذلك. يبحث الرويبض عما يلبي احتياجاته وأهوائه، دون الاكتراث لغيره من الامة. يدّعي الرويبض العلم، والتقوى، ويتفنن في إيجاد مخرج دوماً لفساده وفساد حاشيته، كما أنّه يقوّم الباطل على الحق.
This is so unfathomable to classify and label the diseased cowards from Syria & Turkey as February REBELS provided that the true & existing rebels will never fight their own true ARMY ya Turkish FAT puppy
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