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شاهد | لماذا يرتفع معدل الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا عن معدل #ألمانيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شاهد | لماذا يرتفع معدل الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا عن معدل #ألمانيا رغم ضخامة عدد الإصابات في البلدين وكيف يمكننا تجنب تكرار هذه التجربة برمتها في #ليبيا ؟

د.عبدالله من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يجيب . #المرصد

Watch | why the death rate in #Italy is higher than #Germany despite the large number of casualties in the two countries and how can we avoid repeating this entire experience in #Libya?

Dr. Dr. Abdullah from the National Center for disease control answers. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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