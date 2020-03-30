شاهد | لماذا يرتفع معدل الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا عن معدل #ألمانيا رغم ضخامة عدد الإصابات في البلدين وكيف يمكننا تجنب تكرار هذه التجربة برمتها في #ليبيا ؟

د.عبدالله من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يجيب . #المرصد