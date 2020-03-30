اخبار ليبيا » عاجل » شاهد | لماذا يرتفع معدل الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا عن معدل #ألمانيا
شاهد | لماذا يرتفع معدل الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا عن معدل #ألمانيا رغم ضخامة عدد الإصابات في البلدين وكيف يمكننا تجنب تكرار هذه التجربة برمتها في #ليبيا ؟
د.عبدالله من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يجيب . #المرصد
Watch | why the death rate in #Italy is higher than #Germany despite the large number of casualties in the two countries and how can we avoid repeating this entire experience in #Libya?
Dr. Dr. Abdullah from the National Center for disease control answers. #Observatory
Translated from Arabic
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