الأمين لـ السراج: أنت تمارس التدليس على الشعب وواجبنا إسقاطك قبل إسقاطنا لحفتر

Al-AOS: you practice fraud on the people and our duty to bring you down before we drop a dig. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-AOS: you practice fraud on the people and our duty to bring you down before we drop a dig. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
والله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة….
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