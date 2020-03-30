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شاهد | #إيطاليا غاضبة جدًا من أوروبا .. ” لقد خذلونا ” . #ليبيا #المرصد Wat

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شاهد | #إيطاليا غاضبة جدًا من أوروبا .. ” لقد خذلونا ” . #ليبيا #المرصد

Watch | #Italy is so angry with Europe.. ” they’re out.. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ٧٧والله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة….

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  • روح لامك ياميبون انقذها من المرتزقة بينكوها مقابل الدفاع عنك

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  • بلد المافيا ودعم الارهاب تعيش عيشة هباب مع فرحة احفاد عمر المختار للقصاص منهم فايطاليا تلعب دور قذر فى ليبيا وتدعم الارهاب والفوضى طمعا فى ثروة الشعب الليبى فخسرت مليارات الدولارات وقتلى اكثر من عشرة الاف ولاتزال المعركة مستمرة مع مليشيات الكورونا التى اثبتت انها قوة عظمى رغم صغر حجمعا

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