لواء الصمود: نفذ صبرنا على فساد حكومة الوفاق المخزي.. وسندك أوكار الخونة والفا

Al-Outlast Brigade: we have run out of patience on the corruption of the shameful government of reconciliation.. and you have the nests of traitors #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-Outlast Brigade: we have run out of patience on the corruption of the shameful government of reconciliation.. and you have the nests of traitors #Libya #Observatory
Translated from Arabic
انقلب الخوان على السراج بعد ان نفذ كل طلباتهم التى اوصلتهم الى الهاوية واصبح من المفلسين مع اغلاق ابار النفط وسيطرة المرتزقة وعبيد السلطان على السلطة فى طرابلس وسيقتل الخوان السراج وهذا قلناه من زمان فهو معروف عن الخوان ان يردوا الجميل لمن يساعدهم يردوه قتيل كما فعلوا مع السادات فى مصر اخرجهم من السجون فقتلوه طمعا فى السلطة وفى النهابة سلط الله عليهم من عاملهم باسلوبهم وسلب منهم السلطة والمال وادخلهم السجون ومرشدهم يلاقى الزل فى السجن بعد ان كان يتباهى بان يحكم ست دول
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