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لواء الصمود: نفذ صبرنا على فساد حكومة الوفاق المخزي.. وسندك أوكار الخونة والفا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لواء الصمود: نفذ صبرنا على فساد حكومة الوفاق المخزي.. وسندك أوكار الخونة والفاسدين. #ليبيا #المرصد

Al-Outlast Brigade: we have run out of patience on the corruption of the shameful government of reconciliation.. and you have the nests of traitors #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • انقلب الخوان على السراج بعد ان نفذ كل طلباتهم التى اوصلتهم الى الهاوية واصبح من المفلسين مع اغلاق ابار النفط وسيطرة المرتزقة وعبيد السلطان على السلطة فى طرابلس وسيقتل الخوان السراج وهذا قلناه من زمان فهو معروف عن الخوان ان يردوا الجميل لمن يساعدهم يردوه قتيل كما فعلوا مع السادات فى مصر اخرجهم من السجون فقتلوه طمعا فى السلطة وفى النهابة سلط الله عليهم من عاملهم باسلوبهم وسلب منهم السلطة والمال وادخلهم السجون ومرشدهم يلاقى الزل فى السجن بعد ان كان يتباهى بان يحكم ست دول

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