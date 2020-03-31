قنونو: هدفنا الأول حالياً يتلخص في كيفية قطع الإمداد عن قوات حفتر. #ليبيا #الم

A: our first goal is how to cut off the supply of haftar’s forces. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
A: our first goal is how to cut off the supply of haftar’s forces. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
قتونو المجنونو يحلم بما يحققه الجيش الوطنى بالفعل حيث قطع اخر منفذ برى فى رأس جدير عن المليشيات ويحاصرالمليشيات فى منطقة جغرافية صغيرة ومع فرض حظر بحرى اوربى سينقطع الامدادات البحرية عن المليشيات بينما الجيش الوطنى لديه خطوط امدادت مؤمنة بالكامل بريا وجويا بعيدا عن الحصار الاوربى ياحمار ويمتلك الجيش سيطرة جوية تدمر اى منظومة دفاع جوى او مراكز الطائرات المسيرة التركى وتدمير مخازن السلاح وبالتالى فان المعركة محسومة وانتم شوية صراصير يسهل ابادتها بسهولة عندما تتجمع
قنونو واخوانه الاغبياء متصورين ان نملة تستطيع ان تهزم اسد وهذا مستحيل فلا يوجد اى مقارنة بين امكانيات الجيش الوطنى وبين مرتزقة تضعف مع الوقت ونفاذ الدعم المالى والبشرى وفى النهاية ليس امامهم سوى الانتحار او الاستسلام
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