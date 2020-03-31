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قنونو: هدفنا الأول حالياً يتلخص في كيفية قطع الإمداد عن قوات حفتر. #ليبيا #الم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قنونو: هدفنا الأول حالياً يتلخص في كيفية قطع الإمداد عن قوات حفتر. #ليبيا #المرصد

A: our first goal is how to cut off the supply of haftar’s forces. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • قتونو المجنونو يحلم بما يحققه الجيش الوطنى بالفعل حيث قطع اخر منفذ برى فى رأس جدير عن المليشيات ويحاصرالمليشيات فى منطقة جغرافية صغيرة ومع فرض حظر بحرى اوربى سينقطع الامدادات البحرية عن المليشيات بينما الجيش الوطنى لديه خطوط امدادت مؤمنة بالكامل بريا وجويا بعيدا عن الحصار الاوربى ياحمار ويمتلك الجيش سيطرة جوية تدمر اى منظومة دفاع جوى او مراكز الطائرات المسيرة التركى وتدمير مخازن السلاح وبالتالى فان المعركة محسومة وانتم شوية صراصير يسهل ابادتها بسهولة عندما تتجمع

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  • قنونو واخوانه الاغبياء متصورين ان نملة تستطيع ان تهزم اسد وهذا مستحيل فلا يوجد اى مقارنة بين امكانيات الجيش الوطنى وبين مرتزقة تضعف مع الوقت ونفاذ الدعم المالى والبشرى وفى النهاية ليس امامهم سوى الانتحار او الاستسلام

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