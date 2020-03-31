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عبدالعزيز: على الناس عدم التركيز على وزير الصحة وترك مستشاري السراج.. ويجب أن

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: على الناس عدم التركيز على وزير الصحة وترك مستشاري السراج.. ويجب أن لا يؤثر حظر التجول على الجبهات. #ليبيا #المرصد

Abdulaziz: people should not focus on the minister of health and leave the aos advisors.. The Ban should not affect the front. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • عبعزيز اللذيذ عايش فى اوهام ممن بطبق عليهم قوله تعالى :
    كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

    فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه، قال تعالى: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ }

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  • لو كان عبدالعزيز من الداعمين للجيش الوطنى بهذا التخلف العقلى لكره الناس الجيش ولكن من حسن الحظ انه من المعادين للجيش الوطنى

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