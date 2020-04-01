مصدر عسكري يكشف عن مفاوضات مع أهالي “زوارة” لتسليم المدينة وسبب تأخرها

كشف مصدر عسكري ليبي عن أن هناك مفاوضات بين أهالي مدينة زوارة (غرب) لتسليم المدينة سلميا لقوات الجيش الوطني فيما تحاول المليشيات لملمة أوراقها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، إن هناك مفاوضات مع الأهالي لتسليم المدينة سلميًا، موضحاً أن سبب تأخر المفاوضات هو رفض بقايا الجماعات المسلحة المسيطرة عليها تحاول ترتيب صفوفها للدخول في مواجهات مع الجيش الليبي.

وأوضح أن “المليشيات تستغل مطار زوارة للعمليات العسكرية، فكل طائرات المراقبة والمسيرة المقاتلة تخرج منه كون موقعه استراتيجيا ويغطي مساحة كبيرة، بالإضافة لوجود مهبط آخر في مصفاة الزاوية (80 كلم غرب طرابلس)”.

ويتقدم الجيش الليبي على العديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لمليشيات غنيوة الككلي (أبرز القوات الموالية لحكومة الوفاق).

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مدينة مصراتة (غرب).

واستهدفت قوات الجيش الليبي مصادر إطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها المليشيات من مشروع الموز بمنطقة السبعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وتشهد محاور القتال جنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق التي خرقت الهدنتين الإنسانية والدولية.