عاجل

الغرياني: قرار بلدية #مصراتة بفرض حظر تجول كامل بسبب كورونا غير صائب وستتضرر م

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: قرار بلدية #مصراتة بفرض حظر تجول كامل بسبب كورونا غير صائب وستتضرر منه الجبهات. #ليبيا #المرصد

Ạlgẖryạny: the decision of the municipality of #misrata to impose a complete ban due to the wrong and the front will be affected. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قصف البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق

    رد