الغرياني: قرار بلدية #مصراتة بفرض حظر تجول كامل بسبب كورونا غير صائب وستتضرر م

Ạlgẖryạny: the decision of the municipality of #misrata to impose a complete ban due to the wrong and the front will be affected. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlgẖryạny: the decision of the municipality of #misrata to impose a complete ban due to the wrong and the front will be affected. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قصف البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق
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