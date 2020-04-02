عاجل صور تكشف ما ألحقه #فيروس_كورونا بالكرة الأرضية تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I صور تكشف ما ألحقه #فيروس_كورونا بالكرة الأرضية .. التلوث قل والانبعاثات انخفضت#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/3bMANCB إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now I photos reveal what the #virus has caused to the earth.. pollution less and emissions have dropped#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/3bMANCB Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
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