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‎صور تكشف ما ألحقه #فيروس_كورونا بالكرة الأرضية‎

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I صور تكشف ما ألحقه #فيروس_كورونا بالكرة الأرضية .. التلوث قل والانبعاثات انخفضت
#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/3bMANCB

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now I photos reveal what the #virus has caused to the earth.. pollution less and emissions have dropped
#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/3bMANCB

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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قناة الان

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