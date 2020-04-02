عاجل #ترامب يحذر الأمريكيين من #كورونا تم النشر منذُ ساعة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I #ترامب يحذر الأمريكيين من #كورونا : “استعدوا لأيام سوداء الأسبوعين المقبلين”#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2UMYmnS إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now i #trump warns Americans of #Corona: “get ready for black days the next two weeks”#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2UMYmnS Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
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