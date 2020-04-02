إحصاءات | 10 دول تسجل لوحدها نصف إجمالي إصابات العالم بـ #فيروس_كورونا بعد ت

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إحصاءات | 10 دول تسجل لوحدها نصف إجمالي إصابات العالم بـ #فيروس_كورونا بعد تخطيه حاجز مليون إصابة وهي بالترتيب :
1 – الولايات المتحدة
2 – إيطاليا
3 – إسبانيا
4- ألمانيا
5 – الصين
6 -فرنسا
7 – إيران
8 – بريطانيا
9-سويسرا
10 – تركيا
#المرصد #ليبيا
Statistics | 10 countries report alone half of the world’s total injuries to #corona after crossing the barrier of a million injuries and are in order:
United States of America
2-Italy
Spain
4-Germany
5-China
6-France
7-Iran
8-Britain
9-Switzerland
10-Turkey
#المرصد #ليبيا
Translated from Arabic
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