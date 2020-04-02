خاص | صور الأشعة المقطعية لحالة السيدة المتوفية بـ فيروس كورونا وتفاصيل جديدة

خاص | #المرصد تحصل على صور الأشعة المقطعية لحالة السيدة المتوفية بـ #فيروس_كورونا بعد فحصها أمس في مستشفى الخضراء قبل نقلها إلى مركز #طرابلس الذي وصلته وهي متوفية. فيما يخضع الفريق الطبي الذي فحصها في الخضراء نفسه للعزل حاليًا كما تم إبلاغ عائلة الفقيدة بتشخيص الإصابة علمًا بأن الحالة تعاني من تاريخ مرضي في الكلى لكنها لم تسافر إلى أي مكان خارج #ليبيا وفقًا لما أفاد المرصد مصدر طبي من الخضراء .

وبحسب مصادر فإن السيدة المتوفية بـ فيروس كورونا تم تحديدها يوم الثلاثاء الماضي كحالة إشتباه سالبة ضمن حالتي إشتباه قبل أن تغادر ” مركز ” الفحص وتعود له في اليوم التالي بعد تدهور وضعها الصحي حيث فارقت الحياة يوم أمس الأربعاء.