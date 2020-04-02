‎إذا كنت تعاني من أعراض الإنفلونزا خلال هذه الأيام في ظل تفشي كورونا.. فهذا ما يجب عليك فعله‎

أثارت أنباء بشأن ما إذا كان للقفازات وكمامات الوجه، دور في الحد من انتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا، الكثير من الجدل والخوف من زيادة الغموض حول الفيروس خاصة أنه يثبت يوما بعد الأخر قدرته على الهجوم خاصة مع عدم معرفة أي معلومات عن الفيروس.

هل تحمي كمامة الوجه والقفازات من الإصابة بكورونا؟.. وكم يوماً يحتاج الفيروس حتى تظهر أعراضه؟، يجيب ل”أخبار الآن” عن ذلك د.جهاد سعادة، أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية.

وتتسابق المختبرات حول العالم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن أن يوقف المرض في مهده.

وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن التجارب البشرية على اللقاح من المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان القادم، حيث يتنافس العلماء البريطانيون مع عشرات المختبرات في جميع أنحاء العالم ليكونوا في صدارة تطوير دواء.

وذكرت الصحيفة أن الباحثين كانوا يسابقون الزمن لإنتاج حقنة أو حبة وقائية منذ أن بدأ بالصين تسلسل الفيروس وراثيا أول مرة في يناير/كانون الثاني الماضي. ويوجد الآن في العديد من المختبرات لقاحات أولية تقوم بتجربتها على الحيوانات، مع ثقة العديد منها في أنها ستنتقل إلى التجارب البشرية الشهر المقبل.

وإذا ثبت أنها آمنة وفعالة فستجرى تجارب حية أوسع لمعرفة إذا كان التطعيم يعمل في سيناريو العدوى الطبيعية، وإذا نجح اللقاح فيمكن أن يكون متاحا على نطاق واسع بحلول أوائل العام المقبل.