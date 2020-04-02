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الشاطر: تخصيص السراج 75 مليون دينار نصفها لبلديات حفتر كارثة أكبر من كورونا. #

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشاطر: تخصيص السراج 75 مليون دينار نصفها لبلديات حفتر كارثة أكبر من كورونا. #ليبيا #المرصد

Smart: 75 million dinars, half of which are for haftar’s municipalities, a greater disaster than a corona. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياحمار يامتخلف عقليا لايوجد شئ اسمه بلدية حفتر او السراج فى الظروف الانسانية فهى بلديات ليبية ولو فكر حفتر بعقلية الخوان الغبية وتخلى عن انسانيته لسيطر على طرابلس ومصراطة بعد اسبوع واحد اليس بامكانه تجويع طرابلس ومصراطة لو دمر الموانئ والمطارات ومنع اى امدادات عنها وقصف ناقلات النفط ومنع مياه الشرب عنها التى تاتى من الجنوب بالطبع هو يراعى البعد الانسانى ويستدرج المليشيات خارج المناطق السكنية وهذا سبب نصر الله عز وجل له وهزبمتكم ياشر خلق الله

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