الشاطر: تخصيص السراج 75 مليون دينار نصفها لبلديات حفتر كارثة أكبر من كورونا. #

Smart: 75 million dinars, half of which are for haftar’s municipalities, a greater disaster than a corona. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Smart: 75 million dinars, half of which are for haftar’s municipalities, a greater disaster than a corona. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ياحمار يامتخلف عقليا لايوجد شئ اسمه بلدية حفتر او السراج فى الظروف الانسانية فهى بلديات ليبية ولو فكر حفتر بعقلية الخوان الغبية وتخلى عن انسانيته لسيطر على طرابلس ومصراطة بعد اسبوع واحد اليس بامكانه تجويع طرابلس ومصراطة لو دمر الموانئ والمطارات ومنع اى امدادات عنها وقصف ناقلات النفط ومنع مياه الشرب عنها التى تاتى من الجنوب بالطبع هو يراعى البعد الانسانى ويستدرج المليشيات خارج المناطق السكنية وهذا سبب نصر الله عز وجل له وهزبمتكم ياشر خلق الله
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