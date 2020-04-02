فيديو | #تركيا تقصف في الأصابعة بطيرانها المسير إمدادات ومخازن السلع التمويني

فيديو | #تركيا تقصف في الأصابعة بطيرانها المسير إمدادات ومخازن السلع التموينية والدقيق المخصصة من قبل بعض رجال الأعمال لمدن الجبل الغربي ضمن جهودهم لمنع حدوث أزمة خبز في المنطقة بسبب #فيروس_كورونا ما أدى لتدمير شحنة كبيرة من الدقيق والسلع وإصابة 6 من العمالة الوافدة و 3 مدنيين مجاورين للمخزن وفقًا لمالك الشركة . #ليبيا #المرصد