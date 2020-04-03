المشري: لن نسكت عما يجري بين السراج والصديق الكبير #ليبيا ليست لعبة. #المرصد

#Pain: we won’t be silent about what’s going on between the aos and the big friend #Libya is not a game. #Observatory
Translated from Arabic
#Pain: we won’t be silent about what’s going on between the aos and the big friend #Libya is not a game. #Observatory
Translated from Arabic
ماذا تفعل ياحشرى انت والخوان بعد ان انقلبتم على الامعة السراج وتصورتم ان باشاغا المجرم الاخوانى سيحل محله وهو من وعدكم بدخول الجفرة يوم 4 /4 وطلع كذاب فالجيش الوطنى يتقدم كل يوم حتى وصل الى ابوسليم والى رأس جدير وانتم ياخوان تتناحرون على السلطة والمال بعد اغلاق ابار النار والسلطان المعتوه يتسول فى تركيا لجمع تبرعات وتبرع بمرتبه لسبعة اشهر فهل تتبرع ايها المجرم براتبك انت والخوان لمدة سبعة اشهر للمتضررين من الكورونا
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