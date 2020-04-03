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‎بسبب الإيغور..التكنولوجيا الصينية في مرمى اتهام أكبر صندوق ‏سيادي في العالم‎

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I بسبب #الإيغور.. #التكنولوجيا الصينية في مرمى اتهام أكبر صندوق ‏سيادي في العالم
#أخبار_الآن

#الإيغور #شينجيانغ #حرب_الصين_ضد_الإيغور #محنة_الإيغور #معاناة_مسلمي_الإيغور #الحزب_الحاكم #الحزب_الشيوعي_الصيني
https://bit.ly/3bx6iQT

#Libya _ now I because of #uyghurs.. #Chinese technology is in the goal of charging the largest sovereign fund in the world
#أخبار_الآن

#الإيغور #شينجيانغ #حرب_الصين_ضد_الإيغور #محنة_الإيغور #معاناة_مسلمي_الإيغور #الحزب_الحاكم #الحزب_الشيوعي_الصيني
https://bit.ly/3bx6iQT

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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