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‎الشوارع خالية تماما.. #إيطاليا تمدد الإغلاق التام وسط ارتفاع حصيلة الوفيات جراء #كورونا‎

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I الشوارع خالية تماما.. #إيطاليا تمدد الإغلاق التام وسط ارتفاع حصيلة الوفيات جراء #كورونا
#فيروس_كورونا #كوفيد19 #covid19

جاد كنعان إعلامي لبناني من روما يوضح لأخبار الآن كافة مستجدات الوضع في إيطاليا وسط محاولات كبح جماح كورونا
https://bit.ly/2UM0sEx

#Libya _ now I the streets are completely empty.. #Italy extends total closure amid high death toll from #corona
#فيروس_كورونا #كوفيد19 #covid19

Jad Canaan Lebanese media from Rome explains to tell now all the updates of the situation in Italy amid attempts to curb the
https://bit.ly/2UM0sEx

Translated from Arabic

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  • الجائحة كورونا تنتقم من دول حلف الناتو كفاية ياحاجة دمرتى اقتصادهم وكثير من دول الناتو ماتوا المهم يتعلموا الدرس وان ربنا كبير ومنتقم جبار من كل الاشرار فايطاليا وفرنسا كان لهم دور سئ فى تدمير ليبيا 2011 وامريكا ايضا لها دور قذر فى القضية الفلسطينية بينما اليونان اقل ضررا فهى تقف مع القضايا العربية وتدعم الجيش الوطنى اما تركيا فالاصابات ترتفع بها مع غباوة المعتوه الذى خالف كل الدول فى فى فرض حظر على كبار السن المعرضين للخطر بينما فرض المعتوه حظر التجول على اقل من 20 سنة اى ان الاب والام يخرجوا فى الشارع ويتركوا صغارهم فى البيت وحدهم بسبب حكم قراقوش الفنكوش

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