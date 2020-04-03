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#ليبيا_الآن I الشوارع خالية تماما.. #إيطاليا تمدد الإغلاق التام وسط ارتفاع حصيلة الوفيات جراء #كورونا
#فيروس_كورونا #كوفيد19 #covid19
جاد كنعان إعلامي لبناني من روما يوضح لأخبار الآن كافة مستجدات الوضع في إيطاليا وسط محاولات كبح جماح كورونا
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#Libya _ now I the streets are completely empty.. #Italy extends total closure amid high death toll from #corona
#فيروس_كورونا #كوفيد19 #covid19
Jad Canaan Lebanese media from Rome explains to tell now all the updates of the situation in Italy amid attempts to curb the
https://bit.ly/2UM0sEx
Translated from Arabic
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