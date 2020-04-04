لجنة المتابعة الدولية بشأن #ليبيا تؤكد على أهمية تغليب الحل السياسي للأزمة الل

The International Follow-up committee on #Libya stresses the importance of a political solution to the Libyan crisis. #Observatory
Translated from Arabic
The International Follow-up committee on #Libya stresses the importance of a political solution to the Libyan crisis. #Observatory
Translated from Arabic
خليكم فى خيبتكم فى ازمة الكورونا التى اثبتت ضعف دول الناتو والكثير ماتوا امام فيروس صغير اثبت انكم اصغر منه جميعا واذا لم تتعدلوا وتتوقفوا عن النفاق فالقادم اسوأ
.رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)
قال تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱
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