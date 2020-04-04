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‎#ترامب يحذر الأمريكيين من #كورونا‎

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I #ترامب يحذر الأمريكيين من #كورونا : “استعدوا لأيام سوداء الأسبوعين المقبلين”
#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2UMYmnS

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now i #trump warns Americans of #Corona: “get ready for black days the next two weeks”
#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2UMYmnS

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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