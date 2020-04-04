المنقوش: حفتر لم يستطع تحقيق أهداف الهجوم على العاصمة. #ليبيا #المرصد Plaid

Plaid: Haftar could not achieve the targets of the attack on the capital. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Plaid: Haftar could not achieve the targets of the attack on the capital. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ما حققه الجيش الوطنى فى عام معجزة عسكرية بكل المقاييس وين وعد المنقوش فى راسه الغباء ايضا باشاغا الذى حدد اليوم موعدا لوصول المليشيات الى الجغبوب ويستحق ان يوضع مع هذا المنقوش فى قرقارش لينقش المجانين على مؤخرته خازوق
متخلف عقليا مثل اى اخوانى ينكر الواقع فالجيش الوطنى حرر فى خلال عام مدن عديدة ومتواجد فى قلب طرابلس بينما حرر درنة فى عام ونصف مما يدل على زيادة قوته وتمكن من اسقاط 60 طائرة مسيرة وقتل 60 كلب تركى وستمائة مرتزق والاف المليشيات الارهابية ومنع تمويل النفط عنهم وحاصرهم فى رقعة صغيرة تحت السيطرة النيرانية واصبح تحرير كامل ليبيا فى متناوله الان اما الخوان فالسجون مستقرهم الاخير اما المنقوش وامثاله من المجانين فقرقارش تستعد لاستقبالهم
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