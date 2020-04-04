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المنقوش: حفتر لم يستطع تحقيق أهداف الهجوم على العاصمة. #ليبيا #المرصد Plaid

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المنقوش: حفتر لم يستطع تحقيق أهداف الهجوم على العاصمة. #ليبيا #المرصد

Plaid: Haftar could not achieve the targets of the attack on the capital. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ما حققه الجيش الوطنى فى عام معجزة عسكرية بكل المقاييس وين وعد المنقوش فى راسه الغباء ايضا باشاغا الذى حدد اليوم موعدا لوصول المليشيات الى الجغبوب ويستحق ان يوضع مع هذا المنقوش فى قرقارش لينقش المجانين على مؤخرته خازوق

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  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى ينكر الواقع فالجيش الوطنى حرر فى خلال عام مدن عديدة ومتواجد فى قلب طرابلس بينما حرر درنة فى عام ونصف مما يدل على زيادة قوته وتمكن من اسقاط 60 طائرة مسيرة وقتل 60 كلب تركى وستمائة مرتزق والاف المليشيات الارهابية ومنع تمويل النفط عنهم وحاصرهم فى رقعة صغيرة تحت السيطرة النيرانية واصبح تحرير كامل ليبيا فى متناوله الان اما الخوان فالسجون مستقرهم الاخير اما المنقوش وامثاله من المجانين فقرقارش تستعد لاستقبالهم

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