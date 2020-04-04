‎مُسنة تقهر #فيروس_كورونا وتتعافى منه‎

#Libya _ now I am around 101 years old old conquers #corona _ virus _ virus
#أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2X7HQBz
Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning
Translated from Arabic
#Libya _ now I am around 101 years old old conquers #corona _ virus _ virus
#أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2X7HQBz
Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning
Translated from Arabic
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: ” كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: ( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
لم تقهره ولكن لم يأذن الله ان يضرها
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