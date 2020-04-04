عاجل الطريقة الصحية لتعقيم أغراض “السوبر ماركت” تم النشر منذُ 14 دقيقةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I الطريقة الصحية لتعقيم أغراض “السوبر ماركت” لحمايتك من احتمالية نقل عدوى #كورونا #COVID19#coronavirus للمزيد.. https://bit.ly/3dLgxTv إعداد: #محمد_سويلم #Libya _ now I the healthy way to sterile “supermarket” items to protect you from the possibility of moving #corona #COVID19#coronavirus For more.. https://bit.ly/3dLgxTv Preparation: #Mohamed _ Khattab Translated from Arabic
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