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‎الطريقة الصحية لتعقيم أغراض “السوبر ماركت”‎

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I الطريقة الصحية لتعقيم أغراض “السوبر ماركت” لحمايتك من احتمالية نقل عدوى #كورونا

#COVID19
#coronavirus
للمزيد.. https://bit.ly/3dLgxTv

إعداد: #محمد_سويلم

#Libya _ now I the healthy way to sterile “supermarket” items to protect you from the possibility of moving #corona

#COVID19
#coronavirus
For more.. https://bit.ly/3dLgxTv

Preparation: #Mohamed _ Khattab

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

قناة الان

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