السباعي: الثوار هم من أعادوا الشرعية للسراج. #ليبيا #المرصد Heptathlon: the

Heptathlon: the rebels are the ones who brought legitimacy to the marriage. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Heptathlon: the rebels are the ones who brought legitimacy to the marriage. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
وين الشرعية ياصرصار فالسراج لم يؤدى اى قسم دستورى ووين الثوار ياحمار قصدك المرتزقة السوريين ولا الاحتلال التركى وكلهم فى مرمى ثوار الكرامة خير اجناد الارض اتفووووه عليك ميبون
النعاجي يتحدث… ثورا احرار حنكمل المشوار…ثورة ياثورة بالنعاجي منورة… زيد تحدى زيد يالنعجة الوحيد…..مقدمك يالنعاجي اي ثورة واي ثوار تضحك على من انته…هل تعرف معنى الثورة..تعريف بسيط للثورة الثورة بناء…ونحن من 2011 دمار وسرقة..كان نبوا كلام ثوار وثورة خلينا معمر الله يرحمه رغم كل اختلافنا معه…لكن نتفق انه رجل من الناحية الوطنية كان مربي سيدك المعتوه التركي كان يخلي فيه خلفه في الصور….وانتم الان تلحسوا في (كندرة) المعتوه…كان نبوا هالكلام اللي عشنها 42 سنة خلينا معمر على الاقل ديكتاتور رجل ووطني….مش امثالك منبطح خاين للوطن وعميل وسراق وتتكلم على ثورة وثوار هههههههههههههه
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