باشاغا: إننا أقوى من أي وقت مضى وسنضرب بيد من حديد ميليشيات حفتر. #ليبيا #المر

Pasha: we are stronger than ever and will be struck by haftar’s militias iron. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Pasha: we are stronger than ever and will be struck by haftar’s militias iron. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الاتراك ولا انت ياعميل اصبحوا اكثر قوه .لاتفرح كثير لانك ستبكى كثيرا ضيعت شباب اصغار كثر ستندم انت واصغارعمك البشغوات يوم لا ينفع الندم وخليك ماسك فى الترك
دليل هذه القوة ان الجيش الوطنى يحاصركم ونيرانه الارضية قادرة على الوصول لكل شبر فى طرابلس ولو اراد تهشيم راسك وهدم اى وكر تتواجد فيه لامكنه ذلك رغم استنفاذكم لاخر الاوراق القذرة من جلب مرتزقة واحتلال تركى ومع ذلك راينا تقدمات جديدة للجيش ومع اغلاق ابار النفط رغم انفكم ومع نفاذ التمويل المالى نرى تناحر بينكم وانقسام حاد وحصار اوربى شرق المتوسط مما يؤكد ان هزيمتكم باتت وشيكة مع انهيار اقتصاد المعتوه امام طوفان الكورونا
الا تشبع اكاذيب تثير السخرية الم تقل انكم مع السراج ستصلوا الى الجغبوب ومضى الموعد ووصلتم لقرقارش ونرى خصام مع السراج واتهامه بالفشل وحملة اخوانية للتخلص منه دون جدوى ياسلام على قوة عبيد السلطان يقتلون فى كل مكان ويولوا مثل النسوان
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