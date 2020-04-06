ليبيا_الآن I ليلة بدون إصابات بالفيروس .. 18 عينة نتائجها سالبة . . أعلن الم…

#ليبيا_الآن I ليلة بدون إصابات بالفيروس .. 18 عينة نتائجها سالبة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر من الليل عن ألا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد أن جاءت نتائج فحص عينات 18 حالة اشتباه سالبة، حسب ماجاء في البيان رقم “28” الذي أصدره المركز في حالات الاشتباه الجديدة كان قد استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز.