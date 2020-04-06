ليبيا_الآن I ليلة بدون إصابات بالفيروس .. 18 عينة نتائجها سالبة . . أعلن الم…

#ليبيا_الآن I ليلة بدون إصابات بالفيروس .. 18 عينة نتائجها سالبة
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر من الليل عن ألا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد أن جاءت نتائج فحص عينات 18 حالة اشتباه سالبة، حسب ماجاء في البيان رقم “28” الذي أصدره المركز في حالات الاشتباه الجديدة كان قد استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز.
#Libya _ now I night without virus infections.. 18 sample results are negative
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The National Centre for disease control (Center) announced late at night that the new Corona-19 virus came after the results of the 18 negative suspect, as reported in its statement no. 28 The Centre in new suspect cases was received by the centre's community health reference laboratory.
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