بلدية #غريان: لم نستلم من مخصصات الرئاسي حتى دينار.. وآلية توزيعها كانت بدون م

Municipality of #gharyan: we did not receive from presidential allowances until KD.. and its distribution mechanism was without criteria and random. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Municipality of #gharyan: we did not receive from presidential allowances until KD.. and its distribution mechanism was without criteria and random. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اللهم اهلك حكومة النفاق المجرمة
هذه الهدنة التي سبب فيها الشيطان اردوغان
ان شاء الله يموت , هدنة للجيش وخيانة من قبل الملشيات , السكان بالعاصمة استخدموا الاسلحة الخفيفة وتحركوا وتقنصوا المجرمين والتحموا مع الجيش . لو ضاعت منكم هذه الفرصة قولوا سلامات يا ليبيا, اضربوا المصاريت الاتراك الذين باعوا الوطن لعنة الله على قيادتهم . سنوات ماشفتوا الا الخطف والارهاب. اضربوا اولاد الكلب وحرروا مدينتكم حتى تعيشوا في امان
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