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بلدية #غريان: لم نستلم من مخصصات الرئاسي حتى دينار.. وآلية توزيعها كانت بدون م

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية #غريان: لم نستلم من مخصصات الرئاسي حتى دينار.. وآلية توزيعها كانت بدون معايير وعشوائية. #ليبيا #المرصد

Municipality of #gharyan: we did not receive from presidential allowances until KD.. and its distribution mechanism was without criteria and random. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • اللهم اهلك حكومة النفاق المجرمة
    هذه الهدنة التي سبب فيها الشيطان اردوغان
    ان شاء الله يموت , هدنة للجيش وخيانة من قبل الملشيات , السكان بالعاصمة استخدموا الاسلحة الخفيفة وتحركوا وتقنصوا المجرمين والتحموا مع الجيش . لو ضاعت منكم هذه الفرصة قولوا سلامات يا ليبيا, اضربوا المصاريت الاتراك الذين باعوا الوطن لعنة الله على قيادتهم . سنوات ماشفتوا الا الخطف والارهاب. اضربوا اولاد الكلب وحرروا مدينتكم حتى تعيشوا في امان

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