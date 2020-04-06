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القايد: العدو سينهار قريباً.. وما يعيق التقدم العسكري هو فيروس كورونا فقط. #لي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القايد: العدو سينهار قريباً.. وما يعيق التقدم العسكري هو فيروس كورونا فقط. #ليبيا #المرصد

Leader: the enemy will collapse soon.. what hinders military progress is only the corona virus. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • نتقدم باحر التعازي للمجرم اردوغان في حكومة الوفاق والنفاق الوطني وكذلك نتقدم بالتعازي والشوم لكل الخونة الذين معهم من الليبيين الذين مردوا على النفاق والخيانة والذل والخبث والتاريخ ايسجل لهم كل بصمات العار

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