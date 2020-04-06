القايد: العدو سينهار قريباً.. وما يعيق التقدم العسكري هو فيروس كورونا فقط. #لي

Leader: the enemy will collapse soon.. what hinders military progress is only the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Leader: the enemy will collapse soon.. what hinders military progress is only the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
نتقدم باحر التعازي للمجرم اردوغان في حكومة الوفاق والنفاق الوطني وكذلك نتقدم بالتعازي والشوم لكل الخونة الذين معهم من الليبيين الذين مردوا على النفاق والخيانة والذل والخبث والتاريخ ايسجل لهم كل بصمات العار
باهي من هو القائد ويتبع من فهمونا؟؟؟؟
انام لا تملكون الخبرة في سرد الخبر الصحفي
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