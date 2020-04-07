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الحليق: بعد طرد القوات الأجنبية من #طرابلس يمكن البدء في الحوار بشأن إعادة فتح

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحليق: بعد طرد القوات الأجنبية من #طرابلس يمكن البدء في الحوار بشأن إعادة فتح النفط. #ليبيا #المرصد

Shaved: after the expulsion of foreign troops from #Tripoli, dialogue on the reopening of oil can begin. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • غبي اي ليبي يعتقد ان الجيش لا يحرر طرابلس , القباىل الليبية ماتسمعوا الخونة والاخوان مثل محمود الغوريلة والزمرة الفاسدة اكلة الحرام والانذال داعمي الارهاب . لابد كل القاىل تلتحم مع الجيش وتضرب المرتزقة وجماعة الحشيش مثل عماد الطرابلسي والسكار اغنيوة . ابتعدوا عن المجاملات في سبيل الوطن .فدموا تاريخ جهاد مشرف ضد حكومة قتلت ابناء الزنتان وابناء بني وليد وتاورغاء وغيرهم وممارسة الخطف وكل مظاهر الارهاب .ماتسمعوا كلام المنافقين واعلموا ان الجيش الليبي الذي اتى اليكم هو الذي يساعدكم ويقف معكم ويوفر لكم دولة مستقرة يوفر لكم باذن الله نعمة الامان . الذي يقول لكم ملشية حفتر قولوا له هذا الجيش الليبي الحر وان حكومة الفاق الوطني هي عبارة عن مجموعة ملشيات اتحدت ليس من اجل الوطن لكن فقط لحماية مصالحهم . اهالى طرابلس تقنصوا الزمرة الفاسدة بالاسلحة الخفيفة وحرروا مدينتكم وتوكلوا على الله ايها الاشاوس والله اكبر والنصر قريب ان شاء الله.

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