الحليق: بعد طرد القوات الأجنبية من #طرابلس يمكن البدء في الحوار بشأن إعادة فتح

Shaved: after the expulsion of foreign troops from #Tripoli, dialogue on the reopening of oil can begin. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Shaved: after the expulsion of foreign troops from #Tripoli, dialogue on the reopening of oil can begin. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
غبي اي ليبي يعتقد ان الجيش لا يحرر طرابلس , القباىل الليبية ماتسمعوا الخونة والاخوان مثل محمود الغوريلة والزمرة الفاسدة اكلة الحرام والانذال داعمي الارهاب . لابد كل القاىل تلتحم مع الجيش وتضرب المرتزقة وجماعة الحشيش مثل عماد الطرابلسي والسكار اغنيوة . ابتعدوا عن المجاملات في سبيل الوطن .فدموا تاريخ جهاد مشرف ضد حكومة قتلت ابناء الزنتان وابناء بني وليد وتاورغاء وغيرهم وممارسة الخطف وكل مظاهر الارهاب .ماتسمعوا كلام المنافقين واعلموا ان الجيش الليبي الذي اتى اليكم هو الذي يساعدكم ويقف معكم ويوفر لكم دولة مستقرة يوفر لكم باذن الله نعمة الامان . الذي يقول لكم ملشية حفتر قولوا له هذا الجيش الليبي الحر وان حكومة الفاق الوطني هي عبارة عن مجموعة ملشيات اتحدت ليس من اجل الوطن لكن فقط لحماية مصالحهم . اهالى طرابلس تقنصوا الزمرة الفاسدة بالاسلحة الخفيفة وحرروا مدينتكم وتوكلوا على الله ايها الاشاوس والله اكبر والنصر قريب ان شاء الله.
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