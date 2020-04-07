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عبدالعزيز: “ميليشيات حفتر وأزلام القذافي الحقراء” يقفون وراء إغلاق المياه عن ش

تم النشر منذُ 54 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: “ميليشيات حفتر وأزلام القذافي الحقراء” يقفون وراء إغلاق المياه عن شمال #ليبيا . #المرصد

Abdulaziz: “Haftar’s militias and zlạm gaddafi” stand behind the water closure of northern #Libya. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انت هربت من مستشفى قرقارش يامجنون .شين دخلك بمياه طرابلس وانت تعيش خارج ليبيا وتتمتع بدولارات موزه حيث تعمل كلب مسعور لصالح قطرائيل ومثل اى اخوانى حقير غبى جدا وتتنفس الكذب ياميبون لن تنفعك الاموال الحرام يوم الحساب

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  • لو كان هذا المعتوه مسئولا فى اسرائيل بهذه الغباوة لزالت اسرائيل وتم حل القضية الفلسطينية فهو اغبى ليبى فى العالم وضعوا فى رأسه صرصور يفكر به والنتيجة ان رأسه تحتاج الضرب بالشباشب لقتل الصرصور

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