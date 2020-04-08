قيادي من مصراتة ينقلب على تركيا والسراج

هاجم القيادي البارز في قوات مصراتة، آمر سلاح المدفعية، فرج أخليل، تركيا وحكومة فايز السراج، ليظهر عمق أزمة الخلافات الداخلية المشتعلة بين الجماعات المتحالفة مع السراج.

وقال أخليل إن الطيران المسير التركي وحده هو المسؤول عن تنفيذ سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع غربي سرت وشرقي مصراتة.

وتساءل أخليل، في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”، لماذا تحتفظ تركيا بتفاصيل الضربات التي تنفذها دون إطلاع أي من مسؤولي حكومة السراج، فمن يحدد لهم الأهداف؟ ومن يعطي الأوامر؟

وكشف عن أن آمر غرفة العمليات المشتركة الخاصة بقوات الوفاق أسامة الجويلي “ليست لديه أي تفاصيل عن هذه العمليات”.

وأوضح أنه خلال 10 أشهر من تكليفه لم يستطِع توجيه أي محاولة استهداف لقاعدة الوطية –التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر- ولا يعرف إلا خزانة البنك المركزي.

وشدد آمر سلاح المدفعية بقوت مصراتة على أن المخابرات التركية أصبحت تسير العملية العسكرية بالكامل لإدراكها “خيانة السراج ومستشاريه”.

وكشف القيادي عن أن الأسلحة التي تم تسليمها للوجيلي والذخيرة بيعت في السوق السوداء، وجولات التفتيش الميدانية في المحاور لم تعثر سوى على 1000 بدلة عسكرية مرتداة من أصل 6 آلاف بدلة سلمها لهم الأتراك.

وأعلن أخليل تحديه لمخابرات السراج أن تكون لديها معلومات عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن مستشار السراج ومبعوثه إلى الأتراك “عثمان الريشي” متهم بالخيانة والعمالة.

وتشتعل في الوقت الحالي الخلافات الداخلية والمؤجلة بين الجماعات المسلحة المتحالفة معا ضد الجيش الليبي في كل من مصراتة وطرابلس نتيجة للخسائر المتتالية التي يتلقونها وفقدان العديد من المناطق والمدن وأهمها سرت وزلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.

وتمكن الجيش الليبي من فتح محاور جديدة شرقي مصراتة، والتي شهدت معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.